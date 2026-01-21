Condiciones climáticas para la mañana

Hoy por la mañana en Santa Fe, se prevé un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 7.9°C, brindando una mañana fresca. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 13 km/h, creando un ambiente ligeramente ventoso. La humedad estará presente y podría influir en las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde y noche, se espera que el cielo permanezca nuboso con un aumento de temperatura que alcanzará hasta los 18.5°C. La probabilidad de precipitaciones es baja, pero es recomendable estar preparado para cambios inesperados. Los vientos podrían llegar hasta 21 km/h durante el transcurso del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 21 de enero de 2026

El amanecer se producirá a las 07:59 y el atardecer será a las 18:06, ofreciendo un día de duración moderada. Estos datos son importantes para planificar actividades al aire libre en base a la luz del día disponible.