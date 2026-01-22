Alerta en Buenos Aires y otras provincias por tormentas eléctricas, ráfagas de viento y granizo:

Lluvias y tormentas. Foto: Freepik

Pese a la ola de calor extremo que azota a varios puntos de la Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó este jueves 22 de enero alertas por tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posible caída de granizo en Buenos Aires y otras provincias.

La alerta meteorológica del SMN se encuentra vigente para toda la jornada. Durante la misma, se espera un fuerte diluvio junto con fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente en algunas zonas, mientras que en otras tendrán capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Lluvia en Buenos Aires. Foto: NA

Las zonas de Buenos Aires afectadas por tormentas eléctricas

Las zonas de Buenos Aires bajo alerta naranja por tormentas fuertes son:

Costa y Norte de Bahía Blanca, Oeste de Patagones, Oeste de Villarino, Puan, Zona baja de Coronel Pringles, Zona baja de Coronel Suárez, Zona baja de Saavedra, Zona baja de Tornquist, Costa de Coronel Dorrego, Costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales, Costa de Villarino, Monte Hermoso, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen y Tres Lomas.

Las zonas de Buenos Aires bajo alerta amarilla por tormentas fuertes son:

Costa de Patagones, Costa de Lobería, Costa de Necochea, Costa de San Cayetano, Costa de Tres Arroyos.

Las otras provincias con alerta por tormentas

Naranja

La Pampa

Amarilla

Catamarca

Jujuy

La Rioja

Mendoza

Río Negro

Salta

San Juan

San Luis

Tucumán

Mapa de alertas jueves 22/1. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Cómo va a estar el clima el resto de la semana en la Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad, el clima estará marcado por una alerta amarilla por temperaturas extremas, las cuales tienen efecto leve a moderado en la salud y pueden ser peligrosas sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas:

Viernes 23 de enero : mínima de 24 °C y máxima de 33 °C. Cielo parcialmente nublado todo el día y ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la tarde y noche.

Sábado 24 de enero : mínima de 26 °C y máxima de 34 °C. Cielo parcialmente nublado y vientos de entre 13 y 31 km/h.

Domingo 25 de enero: mínima de 24 °C y máxima de 34 °C. Se espera un cielo parcialmente nublado, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h a la mañana.

Alerta por tormentas: recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Qué significa cada alerta meteorológica del SMN

Nivel rojo : se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.

Nivel naranja : se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Nivel amarillo : posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Nivel verde: no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

¿Qué es un evento de temperaturas extremas?

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas.