Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 22 de enero de 2026
Clima diario
Estado del tiempo para hoy en Buenos Aires
Esta mañana en Buenos Aires, esperamos un día clima parcialmente nuboso con temperaturas mínimas en torno a los 5.6°C. Los vientos se mantendrán moderados, alcanzando velocidades de hasta 21 km/h. La humedad estará presente en el ambiente, alcanzando un nivel del 92%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Por la tarde, se prevé que el clima continúe con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que pueden llegar a un máximo de 15.7°C. Los vientos, provenientes del oeste, podrán alcanzar hasta 21 km/h. Durante la noche, el clima se mantendrá similar, con temperaturas mínimas estabilizándose alrededor de los 5.6°C. No se esperan precipitaciones, así que podrá disfrutar de una noche sin lluvias.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 22 de enero de 2026
El amanecer será a las 08:05 y el atardecer se espera a las 17:52, dándonos un día con más de nueve horas de luz solar. La fase de la luna será creciente, proporcionando una vista parcialmente iluminada en el cielo nocturno.