Estado del tiempo para hoy en Buenos Aires

Esta mañana en Buenos Aires, esperamos un día clima parcialmente nuboso con temperaturas mínimas en torno a los 5.6°C. Los vientos se mantendrán moderados, alcanzando velocidades de hasta 21 km/h. La humedad estará presente en el ambiente, alcanzando un nivel del 92%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde, se prevé que el clima continúe con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que pueden llegar a un máximo de 15.7°C. Los vientos, provenientes del oeste, podrán alcanzar hasta 21 km/h. Durante la noche, el clima se mantendrá similar, con temperaturas mínimas estabilizándose alrededor de los 5.6°C. No se esperan precipitaciones, así que podrá disfrutar de una noche sin lluvias.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 22 de enero de 2026

El amanecer será a las 08:05 y el atardecer se espera a las 17:52, dándonos un día con más de nueve horas de luz solar. La fase de la luna será creciente, proporcionando una vista parcialmente iluminada en el cielo nocturno.