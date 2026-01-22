Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 22 de enero de 2026
Clima Actualizado
Hoy en Ciudad De Buenos Aires, se espera un día parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de 8.6°C. Durante la mañana, el clima presentará algunas nubes, con temperaturas que subirán progresivamente a lo largo del día. La humedad relativa rondará el 78%, lo que hará que el ambiente se sienta más fresco e ideal para llevar una chaqueta ligera.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
Para la tarde y noche, las condiciones del tiempo seguirán siendo similares, con una temperatura máxima de unos 16°C. Se espera un incremento en la velocidad de los vientos alcanzando hasta 8 km/h. Es recomendable llevar un paraguas si planeas pasar tiempo al aire libre, dado que el porcentaje de humedad podría contribuir a la sensación de frío.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires
Debido a la humedad relativamente alta, es aconsejable hidratarse bien durante el día y proteger la piel del frío. Llevar ropa adecuada para mantener el calor corporal será esencial para quienes necesiten estar fuera por períodos prolongados.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 22 de enero de 2026
El sol hará su aparición a las 07:57 horas y se despedirá alrededor de las 17:50 horas. Aprovecha la luz del día para actividades al aire libre antes de que el sol se ponga.