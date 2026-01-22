Hoy en Ciudad De Buenos Aires, se espera un día parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de 8.6°C. Durante la mañana, el clima presentará algunas nubes, con temperaturas que subirán progresivamente a lo largo del día. La humedad relativa rondará el 78%, lo que hará que el ambiente se sienta más fresco e ideal para llevar una chaqueta ligera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde y noche, las condiciones del tiempo seguirán siendo similares, con una temperatura máxima de unos 16°C. Se espera un incremento en la velocidad de los vientos alcanzando hasta 8 km/h. Es recomendable llevar un paraguas si planeas pasar tiempo al aire libre, dado que el porcentaje de humedad podría contribuir a la sensación de frío.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Debido a la humedad relativamente alta, es aconsejable hidratarse bien durante el día y proteger la piel del frío. Llevar ropa adecuada para mantener el calor corporal será esencial para quienes necesiten estar fuera por períodos prolongados.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 22 de enero de 2026

El sol hará su aparición a las 07:57 horas y se despedirá alrededor de las 17:50 horas. Aprovecha la luz del día para actividades al aire libre antes de que el sol se ponga.