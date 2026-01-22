Hoy en Córdoba, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante toda la jornada. Durante la mañana, la temperatura mínima alcanzará los 7.3°C, lo cual promete un inicio de día fresco. Los vientos del sur cruzarán la ciudad con una velocidad máxima de 12 km/h, brindando una brisa constante pero leve.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

A medida que el día avanza, las nubes continuarán ocupando el cielo, pero las temperaturas se elevarán hasta alcanzar un máximo de 21.9°C. Aunque no se espera lluvia, la humedad será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá en un nivel máximo del 54% . Además, los vientos aumentarán su velocidad alcanzando picos de 15 km/h.

Observaciones astronómicas: a qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 22 de enero de 2026

El amanecer en Córdoba está previsto a las 08:12 horas y el ocaso será a las 18:21, lo que nos brindará un día relativamente corto para disfrutar de actividades al aire libre. La fase lunar se encuentra en plena luna, otorgando una iluminación nocturna perfecta para los amantes de las observaciones astronómicas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Si bien no se anticipan precipitaciones, se recomienda a los residentes y visitantes llevar consigo una prenda ligera para la mañana fresca y estar preparados para los cambios de temperaturas a lo largo del día. Aprovechar el clima templado de la tarde para actividades al aire libre, siempre considerando el uso de protector solar para protegerse de los rayos UV.