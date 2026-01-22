El clima de hoy en Mendoza se presenta con condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 6.6°C, mientras que la humedad máxima alcanzará el 62%. Los vientos soplarán a una velocidad de hasta 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas máximas que llegarán a los 17.5°C. No se esperan precipitaciones, y la humedad disminuirá ligeramente. Los vientos seguirán siendo de carácter suave, alcanzando los 13 km/h, manteniendo una velocidad constante a lo largo del día.

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:34 y se pondrá a las 18:35. Se recomienda aprovechar las visitas al aire libre antes del anochecer.