Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este jueves 22 de enero de 2026
El clima de hoy en Mendoza se presenta con condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 6.6°C, mientras que la humedad máxima alcanzará el 62%. Los vientos soplarán a una velocidad de hasta 11 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
Durante la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas máximas que llegarán a los 17.5°C. No se esperan precipitaciones, y la humedad disminuirá ligeramente. Los vientos seguirán siendo de carácter suave, alcanzando los 13 km/h, manteniendo una velocidad constante a lo largo del día.
Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:34 y se pondrá a las 18:35. Se recomienda aprovechar las visitas al aire libre antes del anochecer.