Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este jueves 22 de enero de 2026
Clima del día
Condiciones Meteorológicas para esta Mañana
Este jueves 22 de enero de 2026, en Neuquén, las condiciones del tiempo serán relativamente frescas por la mañana, con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas alrededor de los 4.9°C. La sensación será de frescura en las primeras horas, mientras la probabilidad de precipitaciones será nula. El viento tendrá una velocidad que puede llegar hasta los 13 km/h, permitiendo una jornada matutina tranquila.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Durante la tarde y noche, Neuquén experimentará un ascenso de la temperatura, alcanzando las máximas rondando los 17°C. El cielo se mantendrá con predominancia de nubes dispersas, ofreciendo algunas vistas despejadas al final del día. Los vientos serán más leves, teniendo una velocidad media de 13 km/h, lo cual contribuirá a una noche casi sin movimientos bruscos en el clima. La humedad alcanzará un nivel máximo del 35%, lo que podría resultar en una sensación de frescura moderada.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 22 de enero de 2026
Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol se alzará en el horizonte aproximadamente a las 08:22 y se esconderá hacia las 18:16, permitiendo una jornada de luz de aproximadamente 10 horas.