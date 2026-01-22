Condiciones Meteorológicas para esta Mañana

Este jueves 22 de enero de 2026, en Neuquén, las condiciones del tiempo serán relativamente frescas por la mañana, con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas alrededor de los 4.9°C. La sensación será de frescura en las primeras horas, mientras la probabilidad de precipitaciones será nula. El viento tendrá una velocidad que puede llegar hasta los 13 km/h, permitiendo una jornada matutina tranquila.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde y noche, Neuquén experimentará un ascenso de la temperatura, alcanzando las máximas rondando los 17°C. El cielo se mantendrá con predominancia de nubes dispersas, ofreciendo algunas vistas despejadas al final del día. Los vientos serán más leves, teniendo una velocidad media de 13 km/h, lo cual contribuirá a una noche casi sin movimientos bruscos en el clima. La humedad alcanzará un nivel máximo del 35%, lo que podría resultar en una sensación de frescura moderada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 22 de enero de 2026

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol se alzará en el horizonte aproximadamente a las 08:22 y se esconderá hacia las 18:16, permitiendo una jornada de luz de aproximadamente 10 horas.