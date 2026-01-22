Hoy en Tucumán, se anticipa un día con clima mayormente parcialmente nuboso. Las temperaturas durante la mañana estarán entre 8.5°C y 22.4°C. Los vientos serán del noroeste con una velocidad máxima de 10 km/h, lo que podría resultar en algunas ráfagas ocasionales. Este clima invita a disfrutar de actividades al aire libre, pero siempre siendo precavidos con el sol.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Para la tarde y noche, las condiciones se mantendrán algo estables, aunque la temperatura máxima alcanzará los 22.4°C. No se esperan precipitaciones durante el día, con la humedad en un nivel cómodo del 80%. Los vientos continuarán soplando del noroeste, manteniéndose sin cambios significativos en intensidad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 22 de enero de 2026

El amanecer será a las 7:33 y el crepúsculo se extenderá hasta las 18:35. Esto ofrece un amplio margen para aprovechar las horas de luz en la región. La fase lunar de la jornada será cuarto creciente, especialmente visible al anochecer.