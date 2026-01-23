Hoy, el clima en Buenos Aires comenzará con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Se espera que las temperaturas fluctúen desde una mínima de 5.6°C.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde, las condiciones continuarán con cielos parcialmente cubiertos, alcanzando una temperatura máxima de 15.7°C. En la noche, el clima se tornará más fresco y agradable.

Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 21 km/h lo que aportará una sensación térmica un poco más baja.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 23 de enero de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, la salida del sol está programada para las 08:05 AM con el atardecer a las 05:52 PM.

Para aquellos que planeen actividades al aire libre, se recomienda tomar en cuenta estos horarios para aprovechar al máximo la luz del día.