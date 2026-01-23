Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 23 de enero de 2026
Revisión Meteorológica
Hoy, el clima en Buenos Aires comenzará con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Se espera que las temperaturas fluctúen desde una mínima de 5.6°C.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
En la tarde, las condiciones continuarán con cielos parcialmente cubiertos, alcanzando una temperatura máxima de 15.7°C. En la noche, el clima se tornará más fresco y agradable.
Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 21 km/h lo que aportará una sensación térmica un poco más baja.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 23 de enero de 2026
En cuanto a las observaciones astronómicas, la salida del sol está programada para las 08:05 AM con el atardecer a las 05:52 PM.
Para aquellos que planeen actividades al aire libre, se recomienda tomar en cuenta estos horarios para aprovechar al máximo la luz del día.