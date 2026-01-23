Condiciones meteorológicas para hoy en la mañana en Ciudad De Buenos Aires

En la mañana de este viernes 23 de enero de 2026, el clima en Ciudad De Buenos Aires mostrará características de nubosidad parcial. Se espera que las temperaturas se sitúen cerca de los 8.6°C como temperatura mínima, aumentando progresivamente. Para conocer más sobre el clima de hoy en el país, visita este enlace.

Además, los niveles de humedad alcanzarán un máximo de 78%, impulsados por vientos que soplan a una velocidad de hasta 8 km/h. Aunque no se anticipa precipitaciones durante la mañana, es probable que la sensación térmica sea fresca debido a la brisa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Con el paso al periodo vespertino y nocturno, el clima se mantendrá consistentemente nuboso. Las temperaturas durante la tarde tenderán a aumentar, acercándose al 16°C. El viento será algo más pronunciado, con rachas de hasta 12 km/h.

Una cita inspiradora podría decir: "El viento nos recuerda que el aire tiene voz propia". A la noche, se espera que la temperatura descienda levemente, manteniéndose sin cambios bruscos. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de una noche estrellada, siempre y cuando las condiciones permitirán ver a través de las nubes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 23 de enero de 2026

El sol se alzará sobre el horizonte hoy a las 07:57 y se esconderá a las 17:50, según la hora civil. Por su parte, la luna se alzará a las 17:04 y se pondrá a las 07:28, sugiriendo un día en el que el cielo nocturno podría ofrecer un espectáculo astronómico si las condiciones lo permiten.