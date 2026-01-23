Condiciones climáticas para la mañana de hoy en Corrientes

Para este viernes 23 de enero de 2026, el clima en Corrientes iniciará con cielos parcialmente nubosos. La temperatura mínima rondará los 8.2°C, brindando un ambiente fresco en las primeras horas del día. No se espera precipitación alguna en el transcurso de la mañana, lo cual permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin inconvenientes. Los vientos registrarán velocidades de hasta 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Avanzando hacia la tarde, se esperan condiciones similares, con cielos parciales a nublados y temperaturas que aumentarán hasta alcanzar un máximo de 18.8°C. A medida que se aproxima la noche, el cielo continuará con pocas nubes persistentes, brindando una vista despejada para realizar actividades nocturnas al aire libre. Hasta el momento, no hay probabilidad de lluvias, lo que asegura un día tranquilo en términos meteorológicos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 23 de enero de 2026

El amanecer en Corrientes se producirá a las 07:08 horas, mientras que el atardecer será a las 18:08, proporcionando una duración diurna considerable para disfrutar del día.