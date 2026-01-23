Clima en Formosa por la Mañana

En la mañana de este viernes, se espera un clima parcialmente nuboso en Formosa. Las temperaturas oscilarán entre los 7.9°C, proporcionando un ambiente fresco para comenzar el día. El viento presentará velocidad máxima de 9 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente moderadamente tranquilo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Hacia la tarde, el clima continuará parcialmente nuboso con temperaturas alcanzando los 20.5°C como máximo. El nivel de humedad será considerable, generando una sensación térmica algo más elevada durante el día. Durante la noche, se espera que continúe el mismo patrón climático, manteniéndose el viento a velocidades moderadas.

Para quienes planean realizar actividades al aire libre, se recomienda estar atentos a cualquier posible cambio en las condiciones del tiempo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 23 de enero de 2026

Este viernes, el sol en Formosa saldrá a las 07:37 y se pondrá a las 18:08.