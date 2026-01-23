Hoy, en Neuquén, el clima presentará condiciones de tiempo variable. Durante la mañana, el cielo se mostrará parcialmente nuboso, con una temperatura mínima que rondará los 4.9°C. La probabilidad de precipitación es baja, ya que no se espera lluvia. El aire, por otro lado, mantendrá una humedad en torno al 65%, lo que proporcionará un ambiente relativamente seco para lo estándar en la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde, el tiempo seguirá con cielos parcialmente nubosos, y las temperaturas se elevarán hasta los 17°C. No hay pronóstico de lluvia, lo que promete un clima estable para el resto del día. El viento alcanzará velocidades de hasta 27 km/h, aportando algo de frescura a la atmósfera.

Con cielos despejados en su mayoría hacia la noche, será un momento oportuno para salir y disfrutar de la ciudad. Cabe notar que la sensación térmica puede descender un poco con la caída del sol, pero se prevé que la noche sea agradable y sin complicaciones meteorológicas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 23 de enero de 2026

El amanecer en Neuquén será alrededor de las 8:47 de la mañana, con el sol poniéndose a las 18:16. Estos datos proporcionan un día completo de luz suficiente para planificar actividades al aire libre, bien sea deportivas o recreativas en familia.