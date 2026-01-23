Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este viernes 23 de enero de 2026
Clima actual
Hoy, en Neuquén, el clima presentará condiciones de tiempo variable. Durante la mañana, el cielo se mostrará parcialmente nuboso, con una temperatura mínima que rondará los 4.9°C. La probabilidad de precipitación es baja, ya que no se espera lluvia. El aire, por otro lado, mantendrá una humedad en torno al 65%, lo que proporcionará un ambiente relativamente seco para lo estándar en la región.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Por la tarde, el tiempo seguirá con cielos parcialmente nubosos, y las temperaturas se elevarán hasta los 17°C. No hay pronóstico de lluvia, lo que promete un clima estable para el resto del día. El viento alcanzará velocidades de hasta 27 km/h, aportando algo de frescura a la atmósfera.
Con cielos despejados en su mayoría hacia la noche, será un momento oportuno para salir y disfrutar de la ciudad. Cabe notar que la sensación térmica puede descender un poco con la caída del sol, pero se prevé que la noche sea agradable y sin complicaciones meteorológicas.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 23 de enero de 2026
El amanecer en Neuquén será alrededor de las 8:47 de la mañana, con el sol poniéndose a las 18:16. Estos datos proporcionan un día completo de luz suficiente para planificar actividades al aire libre, bien sea deportivas o recreativas en familia.