Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este viernes 23 de enero de 2026
Clima diario
Pronóstico meteorológico para la mañana en Río Negro
Esta mañana en Río Negro, se prevé un clima con cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima de 6.8°C. Las probabilidades de precipitación son nulas, por lo que el riesgo de lluvia es prácticamente inexistente. Los vientos soplarán a una velocidad considerable, alcanzando hasta 22 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
A lo largo de la tarde y noche, las condiciones se mantendrán parcialmente nubosas. Las temperaturas ascenderán hasta alcanzar los 17.1°C en su máxima. La humedad girará en torno al 82%, por lo que resultará en un ambiente relativamente húmedo. Los vientos continuarán en una intensidad moderada, con ráfagas que podrían llegar a los 43 km/h.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 23 de enero de 2026
La salida del sol se estima aproximadamente a las 08:33, mientras que el ocaso ocurrirá alrededor de las 17:51. Esto significa que el día tendrá una duración considerablemente equilibrada, con aproximadamente nueve horas de luz solar.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Río Negro
Con el nivel de vientos presentes, se recomienda asegurar objetos que puedan volar o moverse en exteriores. Los peatones y ciclistas deben tener especial cuidado en las calles, y se sugiere a los conductores manejar con precaución debido a posibles barridos de viento. Es conveniente vestir en capas para poder ajustarse a las variaciones en la temperatura a lo largo del día.