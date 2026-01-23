Pronóstico meteorológico para la mañana en Río Negro

Esta mañana en Río Negro, se prevé un clima con cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima de 6.8°C. Las probabilidades de precipitación son nulas, por lo que el riesgo de lluvia es prácticamente inexistente. Los vientos soplarán a una velocidad considerable, alcanzando hasta 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

A lo largo de la tarde y noche, las condiciones se mantendrán parcialmente nubosas. Las temperaturas ascenderán hasta alcanzar los 17.1°C en su máxima. La humedad girará en torno al 82%, por lo que resultará en un ambiente relativamente húmedo. Los vientos continuarán en una intensidad moderada, con ráfagas que podrían llegar a los 43 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 23 de enero de 2026

La salida del sol se estima aproximadamente a las 08:33, mientras que el ocaso ocurrirá alrededor de las 17:51. Esto significa que el día tendrá una duración considerablemente equilibrada, con aproximadamente nueve horas de luz solar.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Río Negro

Con el nivel de vientos presentes, se recomienda asegurar objetos que puedan volar o moverse en exteriores. Los peatones y ciclistas deben tener especial cuidado en las calles, y se sugiere a los conductores manejar con precaución debido a posibles barridos de viento. Es conveniente vestir en capas para poder ajustarse a las variaciones en la temperatura a lo largo del día.