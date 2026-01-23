Hoy en Santa Fe, el clima presentará un inicio matutino con condiciones despejadas. La mañana será mayormente soleada, con temperaturas mínimas cercanas a los 7.9°C, ofreciendo un ambiente frío. No se esperan precipitaciones durante la primera parte del día, y la humedad será marcadamente baja, alcanzando apenas el 40%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En la tarde, se anticipa un cielo ligeramente nuboso, con el mercurio subiendo hasta una máxima de 18.5°C. A lo largo del día, los vientos podrían alcanzar una velocidad de hasta 11 km/h, incrementando la sensación de frescura. Durante la noche, el cielo permanecerá mayormente despejado, proporcionando una vista clara para los aficionados a la astronomía.

Este viernes podría ser ideal para actividades al aire libre debido al bajo riesgo de precipitaciones. Recordemos siempre llevar una capa adicional de ropa para adaptarnos al cambio de temperatura entre la mañana y la tarde-noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 23 de enero de 2026

El sol saldrá a las 07:59 a.m. y se ocultará a las 06:06 p.m., completando un día de aproximadamente 10 horas de luz solar.