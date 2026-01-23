Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este viernes 23 de enero de 2026
Estado del tiempo
Clima por la mañana en Santiago Del Estero
Esta mañana en Santiago del Estero tendremos un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima que descenderá hasta los 9.5°C. A lo largo de las primeras horas del día, el clima se mantendrá con vientos del este alcanzando una velocidad máxima de 16 km/h. La humedad rondará alrededor del 63%, por lo que se recomienda vestirse en capas livianas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero
En la tarde se mantendrán condiciones similares, con temperaturas máximas alcanzando los 22°C. Tendremos vientos que podrían llegar a los 26 km/h y una humedad que se espera se mantenga entre el rango cómodo, en torno al 31%. Hacia la noche, el cielo podría permanecer despejado, ofreciendo una visión clara para quienes deseen observar el cielo nocturno.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 23 de enero de 2026
El día comenzará a iluminarse a las 7:32 AM, momento en el que el sol hará su aparición con la salida oficial. Mientras tanto, en la tarde, el atardecer será alrededor de las 6:29 PM, brindando unas horas adicionales de luz para disfrutar actividades al aire libre.