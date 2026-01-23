Hoy en Tucumán, el clima presenta una jornada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas variarán desde una mínima de 8.5°C hasta alcanzar los 22.4°C en su máximo. La humedad relativa será de un 80%, con vientos moderados alcanzando los 4 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde, las condiciones se mantendrán parcialmente nubosas, y se espera una ligera brisa con vientos de hasta 7 km/h. Al caer la noche, el manto nuboso podría dispersarse ligeramente, permitiendo intervalos de cielos más despejados, sin probabilidad de precipitación.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 23 de enero de 2026

El sol, en su recorrido natural, hará su salida a las 07:33 y se ocultará alrededor de las 18:35, creando un entorno ideal para realizar observaciones astronómicas durante la noche.