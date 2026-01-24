Buenos Aires amanece con un clima parcialmente nuboso. Durante la mañana, la temperatura mínima será de 5.6°C, y se espera que el viento alcance velocidades de hasta 10 km/h. Este período estará marcado por una humedad que podría llegar hasta el 92%, manteniendo cierto frescor en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Ya por la tarde, la máxima se ubicará cerca de los 15.7°C, con cielos igualmente nubosos. Los vientos podrían intensificarse ligeramente, alcanzando unos 21 km/h, aportando una brisa constante. La opción de precipitación sigue siendo escasa, permitiendo disfrutar de las actividades al aire libre. Por la noche, la temperatura descenderá de nuevo, ofreciendo un clima templado para el descanso nocturno.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 24 de enero de 2026

El sol hará su primera aparición a las 8:05 y se ocultará a las 17:52, permitiendo disfrutar de varias horas de luminosidad a pesar de la nubosidad.

Recuerde siempre llevar consigo ropa adecuada para las variaciones de temperatura a lo largo del día.