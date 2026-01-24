La clima para la mañana en Catamarca se presenta con un cielo mayormente despejado. Las temperaturas rondarán los 6.4°C como mínimo y la humedad estará en torno al 43.5%. Se prevé una calma general con vientos suaves que podrían alcanzar una velocidad de hasta 4.4 m/s.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Para el resto del día, el pronóstico indica que las condiciones seguirán siendo de cielo mayormente despejado. No se esperan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable con temperaturas máximas que alcanzarán los 23.7°C. El viento mantendrá su suavidad, alcanzando velocidades máximas de 4.4 m/s durante la tarde y noche.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

Dada la ausencia de lluvias, se sugiere aprovechar el día para actividades al aire libre. No obstante, es recomendable usar protección solar dado que el cielo estará mayormente despejado, lo que aumentará la radiación solar.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 24 de enero de 2026

Este sábado, el sol hará su aparición en Catamarca a las 08:12 y se pondrá a las 18:33, brindando un día largo y perfecto para disfrutar del aire libre bajo el cálido sol de verano.