Este sábado 24 de enero de 2026, el clima en Chubut se presentará con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 7.3°C en las primeras horas de la mañana. No se anticipan precipitaciones, por lo que será un día adecuado para actividades al aire libre.

Durante la jornada, la velocidad del viento alcanzará hasta 32 km/h, proveniente del sector noreste, lo que podría generar cierta sensación térmica más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Conforme avance el día, las temperaturas en Chubut alcanzarán un máximo de 14.7°C. En la tarde, el cielo continuará mayormente despejado, y se esperan vientos que podrían llegar a los 52 km/h, con rachas máximas de hasta 32 km/h durante la noche.

No se esperan lluvias para el resto de la jornada, permitiendo disfrutar de una noche tranquila. Se recomienda precaución para quienes viajen debido al potencial incremento del viento.

Con una humedad esperada del 47%, el ambiente se mantendrá relativamente seco durante todo el día.