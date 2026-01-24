Condiciones climáticas matutinas en Ciudad De Buenos Aires

La mañana en Ciudad De Buenos Aires inicia con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas alrededor de 8.6°C. Las condiciones del clima sostendrán una tregua de precipitaciones, presentando un ambiente ideal para actividades al aire libre. El viento se experimenta con una velocidad media máxima de 8 km/h, contribuyendo a una jornada tranquila. La humedad se mantiene alrededor del 78%, lo cual puede incrementar la sensación térmica durante las horas más frescas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde, se estima un clima con temperaturas máximas alcanzando los 16°C. El cielo continuará con algunas nubes, lo que permitirá disfrutar del día sin mayores sobresaltos climáticos. Por la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, pero se mantendrán agradables, mientras que los vientos se mantendrán a un ritmo constante con un máximo de 8 km/h. La probabilidad de lluvias sigue siendo baja, lo que promete una noche estable para los porteños.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 24 de enero de 2026

La salida del sol se producirá a las 07:04, mientras que el atardecer será visible a las 19:50, brindando un día de más de 12 horas de luz. Estos horarios ofrecen una excelente oportunidad para actividades al aire libre, observando las condiciones climáticas placenteras del día.