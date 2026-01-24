Hoy en Córdoba, el clima se presenta con condiciones parcialmente nubosas a lo largo de la mañana. La temperatura mínima se registrará en 7.3°C, un ambiente ideal para actividades al aire libre. Los vientos soplarán de manera débil a moderada con una velocidad promedio de 15 km/h, lo cual garantiza un día apacible para quienes disfruten de jornadas al aire libre. La humedad será un factor a tener en cuenta, ya que alcanzará un nivel del 54%, lo que podría generar una sensación térmica más fresca durante las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde y noche, el cielo continuará nuboso manteniendo una sensación térmica agradable gracias a una temperatura máxima que subirá hasta los 21.9°C. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ofreciendo una noche ideal para salir a pasear o realizar actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

A lo largo del día, se recomienda utilizar ropa ligera, pero no olvidar llevar alguna campera o abrigo ligero para la noche. Manténgase hidratado y recuerde proteger su piel del sol, incluso en días nublados, ya que la radiación solar puede ser intensa.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 24 de enero de 2026

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 8:12 a.m. y se pondrá a las 6:21 p.m., brindando un margen de tiempo generoso para disfrutar del día.

El viento y la fresca pueden ser engañosos en días nublados, así que ajuste su vestimenta en consecuencia.