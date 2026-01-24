Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy

En Corrientes, esperamos un clima generalmente calmo durante la mañana, con cielos parcialmente nublados. La temperatura mínima será de 8.2°C, ofreciendo una fresca brisa en las primeras horas del día. La humedad máxima alcanzará un 94%, brindando un ambiente húmedo y fresco. Además, los vientos soplarán a una velocidad promedio de hasta 6 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde y noche, las temperaturas aumentarán hasta alcanzar un máximo de 18.8°C. El tiempo seguirá parcialmente nubloso, aunque con bajas probabilidades de lluvia. Los vientos podrían intensificarse ligeramente, llegando a los 12 km/h en ráfagas aisladas. Será importante tener en cuenta esta variabilidad si se desea planear actividades al aire libre por la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 24 de enero de 2026

El sol saldrá a las 07:42 y se pondrá a las 18:08, brindando un total de 10 horas y 26 minutos de luz diurna. Aprovechar al máximo estas horas de sol puede ser favorable dada la agradable temperatura esperada.