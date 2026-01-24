Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este sábado 24 de enero de 2026
Clima famoso
El clima de hoy en Neuquén estará caracterizado por un día con condiciones de cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 4.9°C mientras que la probabilidad de precipitación es baja, con un porcentaje del 0%. Los vientos se mantendrán a una media de 13 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Por la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 17°C. El cielo continuará parcialmente nuboso con una humedad promedio de 55%. Hacia la noche, los vientos podrían aumentar ligeramente, llegando a máximos de 17 km/h. Es un buen día para salir y disfrutar del aire libre, aunque siempre siguiendo las precauciones normales.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 24 de enero de 2026
El sol en Neuquén saldrá a las 08:47 y se pondrá a las 18:16. Estos datos son importantes para planificar actividades al aire libre y aprovechar al máximo las horas de luz solar.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén
Teniendo en cuenta la baja probabilidad de lluvia y temperaturas moderadas, es un excelente día para actividades al aire libre. Se recomienda usar protector solar si planea exponerse al sol durante periodos extendidos.