El clima de hoy en Neuquén estará caracterizado por un día con condiciones de cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 4.9°C mientras que la probabilidad de precipitación es baja, con un porcentaje del 0%. Los vientos se mantendrán a una media de 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 17°C. El cielo continuará parcialmente nuboso con una humedad promedio de 55%. Hacia la noche, los vientos podrían aumentar ligeramente, llegando a máximos de 17 km/h. Es un buen día para salir y disfrutar del aire libre, aunque siempre siguiendo las precauciones normales.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 24 de enero de 2026

El sol en Neuquén saldrá a las 08:47 y se pondrá a las 18:16. Estos datos son importantes para planificar actividades al aire libre y aprovechar al máximo las horas de luz solar.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

Teniendo en cuenta la baja probabilidad de lluvia y temperaturas moderadas, es un excelente día para actividades al aire libre. Se recomienda usar protector solar si planea exponerse al sol durante periodos extendidos.