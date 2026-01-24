Hoy, el clima en Salta tendrá su comienzo con condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas en la mañana variarán entre los 3.4°C como mínima y alcanzarán máximos de 21.2°C durante el día. No se espera precipitación por la mañana, y la humedad se mantendrá alrededor del 47%. Los vientos serán moderados, con velocidades que podrán alcanzar los 9 km/h. Para más detalles sobre el clima actual, mantente informado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde y noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso, pero las temperaturas se mantendrán agradables. Se espera que las máximas se ubiquen alrededor de los 21.2°C. En cuanto a los vientos, estos podrían intensificarse, alcanzando velocidades máximas de 9 km/h. La probabilidad de precipitación es mínima, con 0 mm previstos, garantizando una jornada seca. La humedad se mantendrá constante, brindando un confort térmico adecuado para actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas para el sábado 24 de enero de 2026

Para aquellos interesados en las condiciones astronómicas, informamos que el sol en Salta saldrá a las 8:03 y se pondrá a las 18:40, proporcionando un día con buena iluminación natural para disfrutar de actividades durante el día.

Estas previsiones están sujetas a cambios, se recomienda estar atento a posibles actualizaciones.