Hoy en Catamarca, el clima comenzará con cielos parcialmente nubosos, marcando el inicio de un domingo fresco. Las temperaturas durante la mañana oscilarán desde los 6.4°C como mínima hasta llegar a cerca de los 12°C. La probabilidad de precipitaciones es baja, y la sensación térmica se mantendrá agradable. La humedad se mantendrá estable, alrededor del 37%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde, las temperaturas aumentarán gradualmente, alcanzando una máxima de 23.7°C hacia el mediodía. El cielo se abrirá mostrando más destellos de sol, aunque algunas nubes podrían aparecer nuevamente al caer la noche. Se prevén vientos de moderada intensidad llegando a 33 km/h, ideales para disfrutar de una jornada al aire libre. El riesgo de precipitaciones sigue siendo bajo, así que las actividades al aire libre no deberían verse afectadas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

Para hoy, se recomienda llevar ropa ligera durante el día, pero tener una prenda de abrigo para el frescor de la mañana y la noche. Si planeas salir al aire libre, considerando los niveles de viento, asegúrate de mantener objetos ligeros seguros.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 25 de enero de 2026

La salida del sol está programada para las 08:12, y el atardecer se espera a las 18:33, ofreciendo casi diez horas de luz diurna perfecta para disfrutar una jornada al aire libre.