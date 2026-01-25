Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este domingo 25 de enero de 2026
Clima de hoy
Hoy en Catamarca, el clima comenzará con cielos parcialmente nubosos, marcando el inicio de un domingo fresco. Las temperaturas durante la mañana oscilarán desde los 6.4°C como mínima hasta llegar a cerca de los 12°C. La probabilidad de precipitaciones es baja, y la sensación térmica se mantendrá agradable. La humedad se mantendrá estable, alrededor del 37%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
En la tarde, las temperaturas aumentarán gradualmente, alcanzando una máxima de 23.7°C hacia el mediodía. El cielo se abrirá mostrando más destellos de sol, aunque algunas nubes podrían aparecer nuevamente al caer la noche. Se prevén vientos de moderada intensidad llegando a 33 km/h, ideales para disfrutar de una jornada al aire libre. El riesgo de precipitaciones sigue siendo bajo, así que las actividades al aire libre no deberían verse afectadas.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca
Para hoy, se recomienda llevar ropa ligera durante el día, pero tener una prenda de abrigo para el frescor de la mañana y la noche. Si planeas salir al aire libre, considerando los niveles de viento, asegúrate de mantener objetos ligeros seguros.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 25 de enero de 2026
La salida del sol está programada para las 08:12, y el atardecer se espera a las 18:33, ofreciendo casi diez horas de luz diurna perfecta para disfrutar una jornada al aire libre.