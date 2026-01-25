Condiciones climáticas para esta mañana

En la mañana de hoy, Ciudad De Buenos Aires presentará un clima con predominio de cielos nublados, donde la temperatura mínima alcanzará los 8.6°C. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones significativas, manteniéndose una humedad alta que rondará el 62%. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad máxima de 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde y noche, el cielo continuará mayormente nuboso con temperaturas incrementándose hasta los 16°C. El viento soplará con una velocidad media de 8 km/h, brindando un clima algo fresco. Las probabilidades de lluvia son escasas, proporcionando una jornada sin precipitaciones.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 25 de enero de 2026

Para los amantes de las observaciones astronómicas, el amanecer tendrá lugar a las 07:57, mientras que el atardecer se producirá a las 17:50. Estos horarios son oportunos para disfrutar de las primeras y últimas luces del día.