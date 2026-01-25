Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 25 de enero de 2026
Clima Diario
Condiciones climáticas para esta mañana
En la mañana de hoy, Ciudad De Buenos Aires presentará un clima con predominio de cielos nublados, donde la temperatura mínima alcanzará los 8.6°C. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones significativas, manteniéndose una humedad alta que rondará el 62%. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad máxima de 8 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
Durante la tarde y noche, el cielo continuará mayormente nuboso con temperaturas incrementándose hasta los 16°C. El viento soplará con una velocidad media de 8 km/h, brindando un clima algo fresco. Las probabilidades de lluvia son escasas, proporcionando una jornada sin precipitaciones.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 25 de enero de 2026
Para los amantes de las observaciones astronómicas, el amanecer tendrá lugar a las 07:57, mientras que el atardecer se producirá a las 17:50. Estos horarios son oportunos para disfrutar de las primeras y últimas luces del día.