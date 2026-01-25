Hoy en Córdoba, el clima será predominantemente parcialmente nuboso durante la mañana. Se esperan temperaturas que variarán entre los 7.3°C y los 21.9°C. La humedad se mantendrá alrededor del 54% a lo largo de la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En las horas de la tarde y la noche, el cielo continuará con intervalos nubosos. No hay previsión de precipitaciones significativas, con la probabilidad de lluvia prácticamente nula. Además, el viento será moderado, alcanzando velocidades máximas de hasta 23 km/h. La presión atmosférica rondará los 1018 mb, brindando estabilidad en el tiempo atmosférico de la región.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 25 de enero de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas para Córdoba, el sol se asomará en el horizonte a las 08:12 de la mañana y se ocultará a las 18:21, brindando un día con suficientes horas de luz diurna.

Con todo esto, **Córdoba** vivirá una jornada sin grandes sobresaltos meteorológicos, ideal para aprovechar al aire libre sin preocuparse por lluvias intempestivas o cambios severos. Es recomendable mantenerse informado sobre el tiempo para adaptarse a las condiciones climáticas variopintas de este mes de enero.