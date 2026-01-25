Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 25 de enero de 2026
Clima diario
Hoy en Córdoba, el clima será predominantemente parcialmente nuboso durante la mañana. Se esperan temperaturas que variarán entre los 7.3°C y los 21.9°C. La humedad se mantendrá alrededor del 54% a lo largo de la jornada.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
En las horas de la tarde y la noche, el cielo continuará con intervalos nubosos. No hay previsión de precipitaciones significativas, con la probabilidad de lluvia prácticamente nula. Además, el viento será moderado, alcanzando velocidades máximas de hasta 23 km/h. La presión atmosférica rondará los 1018 mb, brindando estabilidad en el tiempo atmosférico de la región.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 25 de enero de 2026
En cuanto a las observaciones astronómicas para Córdoba, el sol se asomará en el horizonte a las 08:12 de la mañana y se ocultará a las 18:21, brindando un día con suficientes horas de luz diurna.
Con todo esto, **Córdoba** vivirá una jornada sin grandes sobresaltos meteorológicos, ideal para aprovechar al aire libre sin preocuparse por lluvias intempestivas o cambios severos. Es recomendable mantenerse informado sobre el tiempo para adaptarse a las condiciones climáticas variopintas de este mes de enero.