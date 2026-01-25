Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este domingo 25 de enero de 2026
Condiciones Climáticas
Hoy en Corrientes, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso en la mañana, con una temperatura mínima de 8.2°C. Se esperan vientos con una velocidad máxima de 12 km/h, lo que podría traer un poco de frescura al ambiente. La humedad relativa estará alrededor del 44%, lo que indica un día relativamente seco.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Por la tarde, la máxima alcanzará los 18.8°C. El cielo continuará parcialmente nuboso, pero sin precipitaciones significativas. Los vientos serán suaves, no superando los 10 km/h, lo que hará de la tarde una ocasión ideal para realizar actividades al aire libre. En la noche, las condiciones climáticas seguirán estables, con temperaturas descendiendo ligeramente y permitiendo un descanso tranquilo.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes
Recomendamos llevar una chaqueta ligera en las horas de la mañana y por la noche debido a las bajas temperaturas. Manténgase hidratado, ya que el nivel de humedad no será muy alto.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 25 de enero de 2026
Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer será a las 07:42 y el atardecer a las 18:08, permitiendo disfrutar de un largo día de luz.