Hoy en Corrientes, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso en la mañana, con una temperatura mínima de 8.2°C. Se esperan vientos con una velocidad máxima de 12 km/h, lo que podría traer un poco de frescura al ambiente. La humedad relativa estará alrededor del 44%, lo que indica un día relativamente seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, la máxima alcanzará los 18.8°C. El cielo continuará parcialmente nuboso, pero sin precipitaciones significativas. Los vientos serán suaves, no superando los 10 km/h, lo que hará de la tarde una ocasión ideal para realizar actividades al aire libre. En la noche, las condiciones climáticas seguirán estables, con temperaturas descendiendo ligeramente y permitiendo un descanso tranquilo.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Recomendamos llevar una chaqueta ligera en las horas de la mañana y por la noche debido a las bajas temperaturas. Manténgase hidratado, ya que el nivel de humedad no será muy alto.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 25 de enero de 2026

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer será a las 07:42 y el atardecer a las 18:08, permitiendo disfrutar de un largo día de luz.