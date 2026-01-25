Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este domingo 25 de enero de 2026
Clima Diario
El clima hoy en Mendoza durante la mañana se presentará con un ambiente principalmente dividido entre intervalos soleados y nubes dispersas. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.6°C, mientras que la máxima húmeda estará al 63.5%. Los vientos soplarán con una velocidad moderada alcanzando hasta 11 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
Durante la tarde, el clima continuará siendo mayormente nuboso, con posibilidad de precipitaciones ligeras. Las temperaturas podrían elevarse hasta los 17.5°C. El viento podría intensificarse, alcanzando velocidades máximas de 13 km/h y ráfagas de hasta 3.6 m/s.
En la noche, se esperan cielos despejados, lo cual permitirá buenas condiciones para la observación astronómica. Las temperaturas empezarán a descender gradualmente.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 25 de enero de 2026
La salida del sol está prevista para las 08:34, mientras que el ocaso llegará a las 18:35. La luna se alzará en el horizonte a las 08:05 y se pondrá a las 17:52. Estas horas ofrecerán una ventana ideal para disfrutar del cielo nocturno despejado.