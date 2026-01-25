El clima hoy en Mendoza durante la mañana se presentará con un ambiente principalmente dividido entre intervalos soleados y nubes dispersas. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.6°C, mientras que la máxima húmeda estará al 63.5%. Los vientos soplarán con una velocidad moderada alcanzando hasta 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde, el clima continuará siendo mayormente nuboso, con posibilidad de precipitaciones ligeras. Las temperaturas podrían elevarse hasta los 17.5°C. El viento podría intensificarse, alcanzando velocidades máximas de 13 km/h y ráfagas de hasta 3.6 m/s.

En la noche, se esperan cielos despejados, lo cual permitirá buenas condiciones para la observación astronómica. Las temperaturas empezarán a descender gradualmente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 25 de enero de 2026

La salida del sol está prevista para las 08:34, mientras que el ocaso llegará a las 18:35. La luna se alzará en el horizonte a las 08:05 y se pondrá a las 17:52. Estas horas ofrecerán una ventana ideal para disfrutar del cielo nocturno despejado.