Hoy en Santa Cruz, el clima presentará un día parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 3.4°C como mínima y alcanzando hasta los 7.3°C como máxima. A lo largo de la mañana, no se esperan precipitaciones y la humedad se ubicará alrededor del 80%. El viento soplará con una velocidad media de 25 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, el cielo continuará con ser nuboso en su mayoría, y las temperaturas se mantendrán bajas, sin cambios significativos. La probabilidad de precipitaciones es baja, pero la humedad seguirá alta, alcanzando hasta el 95%. Se esperan vientos máximos de hasta 49 km/h, con posibles rachas más fuertes. Es recomendable abrigarse bien para evitar el frío de la noche.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Cruz

Es aconsejable tener precaución al volante debido a las condiciones ventosas y llevar un abrigo extra por el frío que se intensificará con el viento. Además, es bueno considerar actividades bajo techo para mantener la comodidad personal durante las horas más frescas del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 25 de enero de 2026

El día comenzará con el amanecer a las 09:40 y finalizará con el atardecer a las 17:34. La luna, por su parte, saldrá a las 16:26 y se pondrá nuevamente a las 09:33 del día siguiente, cumpliendo su fase creciente, lo que es una excelente oportunidad para las observaciones astronómicas.