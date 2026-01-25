Descripción del clima

Hoy en Santa Fe, el clima estará marcado por cielos parcialmente nublados durante la mañana. Las temperaturas mínimas se aproximarán a los 7.9°C, ofreciendo un inicio de día fresco. A lo largo de la mañana, los vientos alcanzarán una velocidad media de 11 km/h, brindando una sensación más templada. La humedad del aire rondará el 85%, lo cual podría generar cierta sensación de bochorno.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde, el tiempo continuará siendo predominantemente parcialmente nublado. La temperatura máxima llegará a los 18.5°C. A medida que avance el día hacia la noche, los vientos seguirán soplando a una velocidad promedio de 21 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 13 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea fresca. El cielo permanecerá posiblemente despejado en la noche, asegurando una vista clara para cualquier observación astronómica.

Observaciones astronómicas

El sol hará su presencia a las 07:28, marcando el amanecer para los residentes de Santa Fe. La puesta del sol está estimada para las 18:06, brindando un día de amplia claridad para disfrutar de actividades al aire libre.

Recuerde que estas condiciones pueden variar localmente, por lo que es aconsejable mantenerse informado.