Pronóstico del tiempo para hoy por la mañana en Tucumán

Durante la mañana, el clima en Tucumán nos presentará un panorama parcialmente nuboso, con la temperatura mínima alcanzando los 8.5°C. Aunque la probabilidad de precipitaciones es nula, se espera una importante humedad relativa que podría complicar el inicio del día. Es ideal salir con un abrigo liviano dado que los vientos promedian los 11 km/h durante esta franja horaria.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Al caer la tarde y durante la noche, las condiciones se mantienen similares, con el cielo parcialmente cubierto y temperaturas que subirán hasta los 22.4°C. Los vientos moderados continuarán soplando hasta los 11 km/h. Para aquellos que disfruten de actividades al aire libre, la luna alcanzará su salida a las 17:56, brindando un toque especial al panorama nocturno.