Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este lunes 26 de enero de 2026
Clima Actual
Condiciones del clima en la mañana
Durante la mañana, el clima en Catamarca se presentará con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.4°C, creando un ambiente fresco. A lo largo del día, el viento soplará a una velocidad máxima de 33 km/h, lo cual podría aportar una sensación de frescura adicional.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
Para la tarde, se prevé un aumento en las temperaturas, alcanzando un máximo de 23.7°C. Las condiciones se mantendrán parcialmente nubladas, y la humedad relativa oscilará alrededor del 65%. Durante la noche, las temperaturas descenderán suavemente, y el viento continuará presente, aunque a menor intensidad.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 26 de enero de 2026
En el ámbito astronómico, el sol tendrá su salida a las 08:12 horas y se pondrá a las 18:33 horas, permitiendo disfrutar de un día con aproximadamente 10 horas de luz solar.