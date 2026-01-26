Condiciones del clima en la mañana

Durante la mañana, el clima en Catamarca se presentará con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.4°C, creando un ambiente fresco. A lo largo del día, el viento soplará a una velocidad máxima de 33 km/h, lo cual podría aportar una sensación de frescura adicional.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Para la tarde, se prevé un aumento en las temperaturas, alcanzando un máximo de 23.7°C. Las condiciones se mantendrán parcialmente nubladas, y la humedad relativa oscilará alrededor del 65%. Durante la noche, las temperaturas descenderán suavemente, y el viento continuará presente, aunque a menor intensidad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 26 de enero de 2026

En el ámbito astronómico, el sol tendrá su salida a las 08:12 horas y se pondrá a las 18:33 horas, permitiendo disfrutar de un día con aproximadamente 10 horas de luz solar.