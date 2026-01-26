Hoy en Formosa, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos y una temperatura promedio que comenzará en 7.9°C durante la mañana. Las máximas llegarán a alcanzar los 20.5°C, mientras la humedad se mantendrá alta en un 96%. No se prevén precipitaciones durante la jornada.

Los vientos soplarán a una velocidad moderada de hasta 10 km/h, ofreciendo un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día. Se recomienda llevar una chaqueta ligera si planea estar al aire libre en la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Por la tarde, el cielo continuará nublado y la temperatura se mantendrá estable, sin variaciones significativas respecto a la mañana. La velocidad del viento disminuirá ligeramente, pero no se percibirán cambios drásticos en el confort térmico.

En la noche, la temperatura descenderá de nuevo, volviendo a 7.9°C. No obstante, el cielo despejado permitirá una puesta de sol clara a las 18:08.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 26 de enero de 2026

En cuanto a observaciones astronómicas, el sol saldrá por el horizonte a las 07:37 y se esconderá a las 18:08, brindando un día con luz solar durante 10.5 horas. No habrá eventos de lluvia o granizos que interfieran en las actividades al aire libre.