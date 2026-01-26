Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 26 de enero de 2026
Pronóstico del clima en Jujuy
En Jujuy, el clima de la mañana se presentará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de 4.2°C. No se esperan precipitaciones para esta parte del día, lo que promete un clima más seco en comparación a otros días.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Para la tarde y la noche, el clima se mantendrá con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas se acercarán a los 18.4°C como máxima. El viento tendrá una velocidad promedio de 10 km/h, lo que genera una atmósfera agradable y sin grandes disturbios. La humedad alcanzará un nivel estable del 46%.
El amanecer será alrededor de las 08:01 y el atardecer llegará a las 18:41, permitiendo disfrutar de un día bastante largo y luminoso.