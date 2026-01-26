El clima de hoy en La Rioja tendrá cielos parciales y temperaturas agradables. Con una mínima de 6°C y una máxima de 21°C, se espera que las condiciones sean óptimas. Durante la mañana, es probable que experimentemos vientos que alcanzan los 13 km/h y una humedad del 70%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Para la tarde y noche, las temperaturas seguirán moderadas, con vientos máximos de 21 km/h y la humedad permanece estable. Sin precipitaciones, el ambiente será ideal para actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Rioja

Dado que el tiempo se mantendrá estable, es recomendable usar ropa ligera, pero tener siempre a mano un abrigo ligero para más tarde en la noche, cuando la temperatura puede bajar. Beber agua es esencial en cualquier condición climática.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 26 de enero de 2026

Hoy en La Rioja, el amanecer fue a las 08:18, mientras que la puesta de sol está prevista para las 18:35. Si tienes planes para apreciar el atardecer, planifica estar al aire libre unos minutos antes para disfrutar plenamente del espectáculo natural.