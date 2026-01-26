En la mañana de hoy en Neuquén, el clima se presentará con condiciones de cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas en torno a los 4.9°C. La probabilidad de precipitaciones es baja, con un viento moderado que soplará a velocidades de hasta 13 kilómetros por hora. La humedad se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 35%, creando una sensación de frescura matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde y noche, el tiempo seguirá con cielo parcialmente nuboso y se registrará una máxima de aproximadamente 17°C. El viento se intensificará ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h, lo que podría generar una brisa refrescante a lo largo del día. Aunque no se esperan lluvias significativas, es aconsejable llevar un abrigo ligero debido a la variabilidad térmica que pudiera presentarse en estas horas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

Dado el aumento en la velocidad del viento, se sugiere asegurar los objetos sueltos que podrían ser desplazados. Además, el uso de protectores solares es recomendable cuando el sol esté más alto, incluso con la presencia de nubes. La hidratación también es clave para quienes realizan actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 26 de enero de 2026

El amanecer en Neuquén está previsto para las 8:22 am, mientras que el atardecer será a las 6:16 pm, permitiendo disfrutar de una cantidad considerable de luz diurna. Estos momentos crean oportunidades únicas para la observación del fenómeno solar al inicio y final del día.