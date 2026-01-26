Hoy en Salta, el clima presenta condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán frescas por la mañana, oscilando entre los 3.4°C. La clima promete ser variable, con un porcentaje de humedad cercana al 47%, lo que mantiene una sensación moderada y agradable. Los vientos matutinos tendrán una velocidad máxima de 9 km/h, aportando un frescor natural al día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Al avanzar la tarde y adentrarnos en la noche, las condiciones meteorológicas continuarán con nubosidad parcial, alcanzando temperaturas que podrían llegar hasta un máximo de 21.2°C. Los vientos incrementarán su fuerza ligeramente, su velocidad puede llegar hasta los 8 km/h, especialmente en zonas más expuestas. A lo largo de este periodo, la humedad se mantendrá estable en torno al 47%, asegurando una jornada confortable para los habitantes y visitantes de la región.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Con el clima templado en Salta, se recomienda llevar ropa ligera y mantenerse hidratado. Los cambios de temperatura entre la mañana y la tarde pueden ser notables, por lo que es prudente estar preparado para estas variaciones. Además, al ser un día con clima parcialmente nuboso, se sugiere tener a mano una sombrilla por si las nubes traen lluvias ligeras inesperadas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 26 de enero de 2026

El sol hará su primera aparición a las 6:00 AM, mientras que se despedirá del cielo a las 8:00 PM. Esto ofrece un amplio plazo de luz solar para realizar actividades al aire libre. Los interesados en actividades astronómicas podrán aprovechar al máximo este tiempo.