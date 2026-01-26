Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 26 de enero de 2026
Clima en Salta
Hoy en Salta, el clima presenta condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán frescas por la mañana, oscilando entre los 3.4°C. La clima promete ser variable, con un porcentaje de humedad cercana al 47%, lo que mantiene una sensación moderada y agradable. Los vientos matutinos tendrán una velocidad máxima de 9 km/h, aportando un frescor natural al día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Al avanzar la tarde y adentrarnos en la noche, las condiciones meteorológicas continuarán con nubosidad parcial, alcanzando temperaturas que podrían llegar hasta un máximo de 21.2°C. Los vientos incrementarán su fuerza ligeramente, su velocidad puede llegar hasta los 8 km/h, especialmente en zonas más expuestas. A lo largo de este periodo, la humedad se mantendrá estable en torno al 47%, asegurando una jornada confortable para los habitantes y visitantes de la región.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta
Con el clima templado en Salta, se recomienda llevar ropa ligera y mantenerse hidratado. Los cambios de temperatura entre la mañana y la tarde pueden ser notables, por lo que es prudente estar preparado para estas variaciones. Además, al ser un día con clima parcialmente nuboso, se sugiere tener a mano una sombrilla por si las nubes traen lluvias ligeras inesperadas.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 26 de enero de 2026
El sol hará su primera aparición a las 6:00 AM, mientras que se despedirá del cielo a las 8:00 PM. Esto ofrece un amplio plazo de luz solar para realizar actividades al aire libre. Los interesados en actividades astronómicas podrán aprovechar al máximo este tiempo.