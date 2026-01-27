Hoy en Catamarca, el clima se presenta con condiciones mayormente despejadas durante la mañana. Las temperaturas mínimas se registrarán alrededor de los 6.4°C. La velocidad del viento alcanzará un promedio de 10 km/h, mientras que la humedad relativa se mantendrá entre un 37% y 65%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde y entrada la noche, se espera que el clima en Catamarca continúe mayormente despejado. Las temperaturas máximas serán de alrededor de 23.7°C, con vientos soplando a velocidades de hasta 16 km/h. La humedad disminuirá, ofreciendo una sensación térmica más cálida y confortable para la población.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 27 de enero de 2026

El amanecer se producirá a las 08:12, mientras que el atardecer está previsto para las 18:33, brindando un total de 10 horas con 21 minutos de luz solar.

Con el clima favoreciendo la visibilidad, puede ser un buen momento para observar fenómenos celestes, en especial durante las horas prolongadas de claridad.