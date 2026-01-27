Hoy en la Ciudad de Buenos Aires, el clima se presenta con poca nubosidad durante la mañana. Se esperan temperaturas mínimas de 8.6°C, proporcionándonos un inicio de día fresco. La probabilidad de precipitaciones es baja, lo que hace de esta jornada un buen momento para disfrutar al aire libre, siempre que se tomen precauciones contra los vientos moderados que soplarán a una velocidad máxima de 8 km/h. Con una humedad relativa del 78%, es importante estar preparado para la sensación térmica que puede sentirse más fresca de lo que indica el termómetro.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde y noche, el tiempo continuará mayormente nuboso, aunque se mantendrá sin lluvias significativas. Las temperaturas máximas rondarán los 16°C, ofreciendo un clima templado en la ciudad. A medida que avance la jornada, es importante estar atento a los vientos que podrían intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 12 km/h. Esto podría incrementar la sensación de frescor al final del día. La humedad se mantendrá alta, llegando a un 78%, por lo que se recomienda llevar una capa ligera si se va a pasar tiempo al aire libre.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 27 de enero de 2026

El amanecer en Buenos Aires está previsto a las 07:57, mientras que el atardecer será a las 17:04. A las 07:28 horas se producirá el ascenso lunar, y la luna se ocultará a las 17:50, proporcionando un gran espectáculo para los amantes de la astronomía.