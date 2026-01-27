Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este martes 27 de enero de 2026
Clima en Formosa
Pronóstico del tiempo para esta mañana
Hoy en Formosa, esperamos un clima con cielos principalmente despejados durante la mañana. Las temperaturas tendrán un mínimo de 7.9°C. Los vientos del sudeste proporcionarán una brisa moderada a una velocidad promedio de 9 km/h, manteniendo la sensación térmica agradable. La humedad relativa alcanzará un máximo de 96%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
Durante la tarde y noche, el clima cambiará a parcialmente nublado con temperaturas alcanzando un máximo de 20.5°C. Los vientos podrían intensificarse ligeramente, soplando hasta 13 km/h. La humedad relativa se prevé estable, promoviendo un entorno ligeramente cálido. Las condiciones permanecerán secas, ya que no hay precipitaciones pronosticadas para el día de hoy.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 27 de enero de 2026
Para los amantes de las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 7:02 de la mañana y se pondrá a las 18:08 de la tarde, proporcionando un bello espectáculo de cierre para el día.