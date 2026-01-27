Pronóstico del tiempo para esta mañana

Hoy en Formosa, esperamos un clima con cielos principalmente despejados durante la mañana. Las temperaturas tendrán un mínimo de 7.9°C. Los vientos del sudeste proporcionarán una brisa moderada a una velocidad promedio de 9 km/h, manteniendo la sensación térmica agradable. La humedad relativa alcanzará un máximo de 96%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde y noche, el clima cambiará a parcialmente nublado con temperaturas alcanzando un máximo de 20.5°C. Los vientos podrían intensificarse ligeramente, soplando hasta 13 km/h. La humedad relativa se prevé estable, promoviendo un entorno ligeramente cálido. Las condiciones permanecerán secas, ya que no hay precipitaciones pronosticadas para el día de hoy.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 27 de enero de 2026

Para los amantes de las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 7:02 de la mañana y se pondrá a las 18:08 de la tarde, proporcionando un bello espectáculo de cierre para el día.