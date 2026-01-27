Pronóstico del tiempo para hoy

Este martes, 27 de enero, en la región de La Pampa, el clima estará caracterizado por un tenue sol matinal con temperaturas mínimas de alrededor de 7.1°C. La humedad será alta, alcanzando un 79%. No se esperan precipitaciones en la mañana y los vientos soplarán suavemente a una velocidad de hasta 14 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

En la tarde, las condiciones se mantendrán con cielos parcialmente nubosos, mientras que las temperaturas máximas alcanzarán los 18.4°C. La tarde no presentará lluvia, y los vientos continuarán a niveles moderados, con ráfagas de hasta 29 km/h. Para la noche, se espera que las nubes se disipen ligeramente, proporcionando un clima más amable para las actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar un abrigo ligero debido a la caída de la temperatura.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 27 de enero de 2026

Hoy, el sol hará su aparición a las 7:59, mientras que se ocultará nuevamente a las 18:08. Para los aficionados a la astronomía, la visualización del cielo nocturno será clara, brindando una oportunidad para observar distintas fases lunares y otras características del cielo nocturno.