Esta mañana en La Rioja se anticipa un clima mayormente despejado con una temperatura mínima de 6°C. Solo se espera un 0% de probabilidad de precipitaciones y la humedad rondará el 40%. A pesar de la ausencia de lluvias, el viento tendrá un protagonismo notable con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

En la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado con una temperatura que podría alcanzar los 21.1°C. Las condiciones climáticas seguirán estables, sin precipitaciones. Por la noche, la temperatura tenderá a suavizarse y el viento disminuirá, favoreciendo una atmósfera más tranquila para cerrar el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 27 de enero de 2026

El sol aparecerá en el horizonte de La Rioja a las 08:18 y se ocultará a las 18:35. Estos tiempos ofrecen una ventana para las actividades al aire libre durante el día, disfrutando de una buena luminosidad.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Rioja

Recomendamos vestir en capas para adaptarse a las fluctuaciones de temperatura a lo largo del día. Utilizar protectores solares si se planean actividades al aire libre durante el pico de la tarde, para proteger la piel de la exposición al sol en un día de parcial nublosidad.