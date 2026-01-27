Hoy en Río Negro, iniciamos la jornada con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 6.8°C. A medida que avanzan las horas de la mañana, las temperaturas comienzan a subir, alcanzando máximas de 17.1°C, con una humedad relativa oscilando en un 82%. Se recomienda prestar atención al clima en caso de planificar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde, el tiempo continuará en la misma tendencia de nublados parciales, mientras las temperaturas se mantendrán moderadas, rondando los 17°C. Hacia la noche, el cielo continuará con algunas nubes, pero no se esperan precipitaciones. El viento predominante será de intensidad moderada, con una velocidad promedio de 22 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 27 km/h.

El porcentaje de humedad bajará levemente durante la tarde, proporcionando cierto alivio a quienes son sensibles a un clima húmedo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 27 de enero de 2026

Para los interesados en observaciones astronómicas, es importante señalar que el amanecer será a las 08:33, mientras que el atardecer llegará a las 17:51, brindando un día ligeramente más corto de lo habitual en esta época del año.