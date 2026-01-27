Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este martes 27 de enero de 2026
Clima Local
Clima en Tierra del Fuego para la mañana
Hoy en Tierra del Fuego, se anticipa un clima parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los -0.6°C, bastante frías para esta época del año. Se mantendrá una humedad relativa alrededor del 96%, por lo que la sensación de frío podría intensificarse aún más conforme soplen los vientos. Estos alcanzarán velocidades de hasta 11 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego
A medida que avance el día, el clima en la tarde y la noche continuará variando dentro de un rango moderado de nubes parciales, con máximas que no superarán los 2.9°C. Los vientos podrán llegar hasta los 22 km/h, intensificando ligeramente la sensación térmica. Las probabilidades de precipitación son bajas, lo que propicia un día mayormente seco.
Observaciones astronómicas
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 27 de enero de 2026. Hoy, la salida del sol se producirá a las 09:54, mientras que se despedirá en el horizonte a las 17:12. Este martes, el fenómeno astronómico de la salida de la luna se dará a las 15:57 y su puesta ocurrirá a las 09:55 del día siguiente, cerrando un ciclo lunar atractivo en esta región.