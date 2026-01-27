Clima en Tierra del Fuego para la mañana

Hoy en Tierra del Fuego, se anticipa un clima parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los -0.6°C, bastante frías para esta época del año. Se mantendrá una humedad relativa alrededor del 96%, por lo que la sensación de frío podría intensificarse aún más conforme soplen los vientos. Estos alcanzarán velocidades de hasta 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

A medida que avance el día, el clima en la tarde y la noche continuará variando dentro de un rango moderado de nubes parciales, con máximas que no superarán los 2.9°C. Los vientos podrán llegar hasta los 22 km/h, intensificando ligeramente la sensación térmica. Las probabilidades de precipitación son bajas, lo que propicia un día mayormente seco.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 27 de enero de 2026. Hoy, la salida del sol se producirá a las 09:54, mientras que se despedirá en el horizonte a las 17:12. Este martes, el fenómeno astronómico de la salida de la luna se dará a las 15:57 y su puesta ocurrirá a las 09:55 del día siguiente, cerrando un ciclo lunar atractivo en esta región.