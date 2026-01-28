Pronóstico para la mañana

Esta mañana en Catamarca, el clima se presenta con un cielo parcial a mayormente nublado y una ligera probabilidad de lloviznas. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.4°C, mientras que se estima que los vientos mantendrán una velocidad promedio de 16 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y noche, se espera que las condiciones climáticas se mantengan similares, con una temperatura máxima proyectada de 23.7°C. Los vientos seguirán soplando, con ráfagas ocasionales que podrían llegar a 21 km/h. La humedad relativa en el aire se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 65%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 28 de enero de 2026

Hoy, el amanecer en Catamarca se registrará a las 8:12, mientras que el sol se pondrá a las 18:33. Este ciclo solar ofrece un día de claridad para actividades al aire libre durante el horario diurno.