Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este miércoles 28 de enero de 2026
Estado del tiempo
Pronóstico del clima en Córdoba
Hoy en Córdoba, el clima estará influenciado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.3°C, mientras que la máxima será de 21.9°C. No se espera precipitaciones durante el día. Para más detalles sobre el clima, visite el sitio especificado.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Durante la tarde y la noche, el cielo se mantendrá ligeramente nuboso con vientos que podrían llegar a los 23 km/h. La humedad alcanzará un nivel máximo del 54%. Es un buen momento para realizar actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la velocidad del viento.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 28 de enero de 2026
Las observaciones astronómicas del día incluyen el amanecer a las 07:42 y el atardecer a las 18:21. Estos datos pueden ayudar a planificar actividades exteriores evitando tiempos de oscuridad.