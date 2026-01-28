Pronóstico del clima en Córdoba

Hoy en Córdoba, el clima estará influenciado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.3°C, mientras que la máxima será de 21.9°C. No se espera precipitaciones durante el día. Para más detalles sobre el clima, visite el sitio especificado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y la noche, el cielo se mantendrá ligeramente nuboso con vientos que podrían llegar a los 23 km/h. La humedad alcanzará un nivel máximo del 54%. Es un buen momento para realizar actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la velocidad del viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 28 de enero de 2026

Las observaciones astronómicas del día incluyen el amanecer a las 07:42 y el atardecer a las 18:21. Estos datos pueden ayudar a planificar actividades exteriores evitando tiempos de oscuridad.