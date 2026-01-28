Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este miércoles 28 de enero de 2026
Pronóstico diario
Pronóstico del tiempo para hoy en Corrientes
En Corrientes, el clima durante la mañana se presentará con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 8.2°C, por lo que será un inicio de jornada fresco. Se registrará una humedad relativa que podría llegar hasta el 94%, haciéndolo un inicio de día húmedo.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Para la tarde-noche, se esperan cielos igualmente parcialmente nublados con intervalos de sol. Las temperaturas subirán un poco, alcanzando un máximo de 18.8°C. El viento, predominante del sector noreste, soplará con una velocidad que podría alcanzar los 9 km/h. Será un buen momento para actividades al aire libre, considerando el buen tiempo y la baja probabilidad de precipitación. Se recomienda ser precavido y llevar abrigo, debido a las bajas temperaturas iniciales y la humedad remanente.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 28 de enero de 2026
Hoy, el amanecer ocurrió a las 07:08 AM, mientras que el ocaso tendrá lugar a las 06:08 PM. Se podrá disfrutar de aproximadamente 11 horas de luz solar.