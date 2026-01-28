Pronóstico del tiempo para hoy en Corrientes

En Corrientes, el clima durante la mañana se presentará con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 8.2°C, por lo que será un inicio de jornada fresco. Se registrará una humedad relativa que podría llegar hasta el 94%, haciéndolo un inicio de día húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde-noche, se esperan cielos igualmente parcialmente nublados con intervalos de sol. Las temperaturas subirán un poco, alcanzando un máximo de 18.8°C. El viento, predominante del sector noreste, soplará con una velocidad que podría alcanzar los 9 km/h. Será un buen momento para actividades al aire libre, considerando el buen tiempo y la baja probabilidad de precipitación. Se recomienda ser precavido y llevar abrigo, debido a las bajas temperaturas iniciales y la humedad remanente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 28 de enero de 2026

Hoy, el amanecer ocurrió a las 07:08 AM, mientras que el ocaso tendrá lugar a las 06:08 PM. Se podrá disfrutar de aproximadamente 11 horas de luz solar.