Clima hoy en Entre Ríos

En la mañana de este miércoles 28 de enero de 2026, el clima en Entre Ríos presentará un panorama parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.8°C, generando una jornada fresca en su inicio. A lo largo del día, la humedad máxima alcanzará el 82%, mientras que los vientos soplarán con una velocidad máxima de 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Por la tarde y noche, en Entre Ríos, la temperatura máxima llegará a los 17.2°C, ofreciendo un ambiente más cálido comparado con la mañana. Se prevé que los vientos mantengan una velocidad constante de alrededor de 13 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 24 km/h. Estas condiciones climáticas podrían variar, por lo que se recomienda estar atentos a nuevos informes meteorológicos que se presenten a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 28 de enero de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 07:58 de la mañana y se ocultará a las 18:05, ofreciendo un día con abundante luz solar para disfrutar de actividades al aire libre.